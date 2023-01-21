Настя Ивлеева опровергла информацию о воссоединении с бывшим мужем Элджеем

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева примерно два года назад рассталась со своим мужем рэпером Элджеем. Но в Сети время от времени все равно появляется информация о воссоединении бывшей пары.

И вот недавно в средствах массовой информации снова начали распространять информацию о том, что Настя якобы скучает по бывшему супругу и хочет снова примириться с ним. Поводом для сплетен стала картина Никиты Куска, которая висела в квартире у рэпера, а после ее Ивлеева забрала себе. Как предположили фанаты, девушка скучает по бывшему, ведь она оставила такую подпись к фото с картиной.





Скучаю по Никите Куску, который по совместительству с тем, что рисует картины, на которых Элджей, является моим товарищем и другом.

Ивлеева на эту тему решила высказаться в социальных сетях. Блогерша опровергнула домыслы журналистов и подписчиков.