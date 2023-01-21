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Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

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Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность питания, которую нужно снизить, ограничив прием высокоуглеводной пищи.

Обязательно нужно вести дневник приема еды с подсчетом употребляемых калорий. Наиболее оптимальным дефицитом калорий является 15-20% от дневной нормы. Преимущество низкоуглеводной диеты, по словам нутрициолога, перед иными вариантами в том, что она имеет гарантированный результат.

Принцип этой диеты заключается в том, что не нужно ориентироваться на вес пищи. Нужно правильно распределить нутриенты.

«Рацион должен так состоять: 45% жиров, 25% белков и только 30% углеводов. В будущем, когда произойдет «мотивирующее понижение веса», надо перейти на диету с дефицитом 10 или 20%, он не больше! Если хотите продолжать худеть на 10-20% — это будет питание с дефицитом калорий, снижать их не стоит, есть вероятность «плато»!», - говорит Олеся.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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