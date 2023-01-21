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«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ

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«Он просто сырой»: мундеп призвала отменить лоббируемый Смольным закон о КРТ
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На первой встрече Общественного штаба по КРТ петербуржцы в очередной раз выступили против соответствующего закона. Во время мероприятия депутат МО «Горелово» Юлия Лебедева подняла тему пожилых людей, которым в силу возраста не удастся купить новое жилье, не говоря уже о переезде. Обращаясь от лица своего муниципалитета, она закончила выступление требованием отменить закон о «реновации».

«Закон надо отменять. Большинство жителей Санкт-Петербурга против этого закона. Он не просто рамочный. Он просто сырой. Вносить туда изменения - это нецелесообразно. <...> Надо сначала отменить, а потом уже начинать работу с общественниками, жителями, обсуждать каждое движение», — сообщила мундеп.

Встреча состоялась 19 января в актовом зале администрации Красносельского района. Из Законодательного собрания выделялись депутаты Михаил Барышников, Алексей Далматов и Андрей Алексеров. Присутствовали активисты и члены фракции «Петербург против КРТ».

«А вдруг кто-то за этот закон? Если мы увидим, что большинство против и ничего с этим законом нельзя сделать, неужели вы думаете, что мы его оставим? Конечно, отменим. Даже не волнуйтесь», — заявил Барышников.

Под действие «реновации» могли попасть панельные дома, построенные в период с 1957-го по 1970 годы. Граждане, эксперты и муниципальные депутаты критиковали документ Смольного, отмечая, что чиновники подходят к выполнению условий недобросовестно. Граждане опасаются лишения привычного жилья и переселения в многоэтажные дома на городские окраины. Образовавшийся общественный резонанс привел к последствиям: в конце сентября губернатор Александр Беглов заявил о приостановке подписанного им закона и переносе его реализации на 2024 год (с минимальными правками).
СМИ писали, что отмена «комплексного развития территорий» вряд ли произойдет из-за того, что градоначальник может быть заинтересован в «сотрудничестве» с девелоперами. Как писал портал «Территория новостей», все пятна под застройку на карте Петербурга были негласно отданы лояльным к Смольному застройщикам. Среди таковых выделялись строительные компании бизнесмена Года Нисанова.
Ранее, 17 января, стало известно, что второй апелляционный суд оставил в силе решение Санкт-Петербургского городского суда о прекращении дела об отмене закона о КРТ. Жители Северной столицы намерены обратиться с иском в Верховный суд Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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