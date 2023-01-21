«Первый канал» в третий раз перенес показ финала шоу «Ледниковый период»

«Первый канал» уже в третий раз перенес дату финального выпуска телепроекта «Ледниковый период». Поклонники популярного ледового шоу ждут финала около месяца.

Дата завершающей серии «Ледниковый период» на Первом канале снова перенесена. Финал программы, который был снят ещё 20 ноября 2022 года, телезрители так и не дождались. В минувшую субботу публика не смогла увидеть очередной выпуск из-за внезапной смерти легендарной актрисы России Инны Чуриковой. Вместо этого в эфир вышел документальный кинофильм о жизни артистки и картина ее мужа режиссера Глеба Панфилова под названием «Начало» с Инной Михайловной в главной роли.

Следующая дата показа финала шоу была запланирована уже на сегодня, 21 января. Но накануне стало известно о том, что выпуск вновь перенесли, хотя теперь по неизвестным причинам. В пресс-службе канала сообщили, что увидят долгожданный финал российские зрители 4 февраля. Приглашенным членом жюри станет Филипп Киркоров.