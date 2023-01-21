Певец Никита назвал причиной краха свой карьеры ссору с продюсером Билана

Популярный в нулевых певец Никита (Алексей Фокин), которого называли конкурентом Димы Билана, рассказал о причинах неудачной карьеры. Исполнитель песни «Улетели навсегда» стал гостем телешоу «Недудь» на «Новом радио».

В беседе артист раскрыл впервые подробности работы с Юрием Айзеншписом, который прославил Билана. По словам Никиты, причиной творческих неудач стал конфликт с продюсером, который возник в результате недопонимания.

«За три с половиной года исписался до жути, попросил Юрия Шмильевича купить песню. Он отказал: «Ты что, очень дорого». Ответил: «столько денег вы зарабатываете на мне и вам дорого?» Обиделся на него. Конечно, зря. Сказал, что нужно расставаться, мне полная отдача от продюсера нужна», — вспоминает Фокин.

Также исполнитель предположил, что именно Айзеншпис приложил руку к тому, чтобы его песни пропали из радиоэфиров, а артист пропал из медиапространства.

«Есть подозрения. Какие-то препоны вставлял мне, ему нужно было раскручивать Билана. Мы были очень похожи визуально и музыкально».