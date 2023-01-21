Певица Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения в Беларуси с картошкой и черной икрой

Вчера Ольге Бузовой исполнилось 37 лет. Но пышное торжество звезда скандальной телестройки устраивать не стала. Как отметила поющая телеведущая, праздник прошел под пристальным взором камер на площадке программы «Фактор.by».

Участники телепроекта собрались на сцене для того, чтобы поздравить исполнительницу хита «Мало половин» с днем рождения и подарить огромный торт с четырьмя свечами. Ольга решила загадать по одному желанию на каждый из задутых огоньков. Зрители поддержали такую идею Бузовой громкими аплодисментами.