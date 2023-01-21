Певица Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения в Беларуси с картошкой и черной икрой

Вчера Ольге Бузовой исполнилось 37 лет. Но пышное торжество звезда скандальной телестройки устраивать не стала. Как отметила поющая телеведущая, праздник прошел под пристальным взором камер на площадке программы «Фактор.by».
Участники телепроекта собрались на сцене для того, чтобы поздравить исполнительницу хита «Мало половин» с днем рождения и подарить огромный торт с четырьмя свечами. Ольга решила загадать по одному желанию на каждый из задутых огоньков. Зрители поддержали такую идею Бузовой громкими аплодисментами.
Съемки не помешали теледиве встретиться со своими подругами — Марией Погребняк и Юлией Самедовой. После трудового дня они тправились в ресторан. Для вечернего похода певица одела белое платье с открытыми плечами, волосы собрала в хвост.
Во время пребывания в одном ресторане у артистки захватило дух от пейзажей столицы Беларуси, чем она поделилась с подписчиками. Вечером подруги пошли в другое заведение, где отлично провели время поеданием кулинарных шедевров. На фото можно увидеть, что ужинали девушки традиционными блюдами - запеченной картошкой с черной икрой.
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