Певица РФ Кети Топурия опубликовала редкое совместное фото своего супруга с их двухлетним сыном

Солистка известной группы A’Studio Кети Топурия поделилась с поклонниками в соцсети редким фото со своим супругом и общим сыном Адамом.

Певица не любит публиковать фотографии членов семьи, однако по случаю празднования дня рождения ребенка она решила сделать исключение. 21 января ему исполнилось два года. В описании к черно-белому кадру артистка выразила любовь к наследнику.

«Люблю! С днем рождения моя любовь на века», — оставила под снимком певица сообщение.

Фанаты восхитились фото Кети. Они назвали ее сына настоящей копией матери. У предпринимателя есть ребенок от предыдущих отношений.

Напомним, первым супругом Топурии стал бизнесмен Лев Гейхман. В браке родилась дочь Оливия, которой сейчас 7 лет. С новым избранником Львом Деньговым вокалистка узаконила отношения три года назад. Мальчик Леонид после выступления захотел сфотографироваться с артисткой. Вместе с отцом он пришел в гримерку к Кети. Бизнесмен взял у солистки телефон, позже пригласив ее на свидание. Так их роман начался.