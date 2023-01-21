Певицы Нюша, Ханна и Клава Кока повеселились на открытии самого дорогого отеля в Дубае

Девушки красовались шикарными и дорогими нарядами. К примеру взять, Нюша надела короткое красное бархатное платье, усеянное камнями, а Клава Кока нарядилась в белый наряд с корсетом. При этом молодые звезды охотно дегустировали деликатесы и другие угощения на церемонии открытии отеля.