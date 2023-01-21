Продюсер Пригожин прокомментировал заявление Хаматовой о желании завершить карьеру

Чулпан Хаматова на днях сделала громкое заявление. Как оказалось, ее давно тяготит актерская работа. Теперь артистка хочет завершить карьеру. О том, что стало причиной такого решения, предположил Иосиф Пригожин.

По мнению продюсера, намерение актрисы уйти со сцены не связано с тем, что она не востребована за границей. Скорее наоборот, обусловлено это напряженным графиком.

«Вы не понимаете, насколько тяжелый труд это, постоянные недосып. Всю жизнь живешь ради зрителей, во имя зрителей. Актерская игра, быть актером — колоссальный труд и ответственность», — сказал Пригожин.

Он признал, что, несмотря на антироссийские настроения, Хаматова - гениальная актриса. Муж Валерии уверен, что РФ должна дать таким артистам шанс вернуться, чтобы «исправить ошибки».