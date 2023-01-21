«РИА Новости»: русофобия проникла в Западую науку

Ученые призывают научное сообщество возобновить контакты с российскими исследователями в Арктике, пишет издание РИА Новости. В январе ряд научных работников опубликовали призыв в журнале Nature.

"Помимо того, что РФ — самая большая страна в мире, она имеет самую длинную арктическую береговую линию, самую большую зону лесного биома, вечной мерзлоты. Поэтому призываем к возобновлению отношений и сотрудничества с учеными и институтами РФ", — сказано в тексте.

Но мнение подписавших статью экспертов является исключением. Не ослабевает тенденция по изоляции российской науки, которая началась с февраля 2022 года. Все больше организаций отказываются приглашать ученых из России на форумы, они призывают не печатать их статьи.

Также немецкий исследовательский фонд предостерегает от соавторства с российскими исследователи. Острая ситуация с публикациями в ЦЕРН, где научные деятели РФ составляют 7 процентов всех исследователей. Даже образованные работники оказались подвержены разжигаемых на Западе ксенофобии и истерии.

Даже несмотря на то, что во многих случаях контакты продолжаются, есть вопиющие исключения. Например, в Финляндии запретили любые связи с отечественными учеными.