«РИА Новости»: русофобия проникла в Западую науку

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В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что строительство хоккейного стадиона «СКА Арена»
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