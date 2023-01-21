Саша Черно проинформировала о романе с новым участником реалити-шоу «Дом-2»

Саша Черно проинформировала об отношениях с участником реалити-шоу «Дом-2» Александром Федотовым. Девушку, находящуюся в браке, недавно заподозрили в романе с новым парнем телепроекта.

Звезда шоу неоднократно заявляла о том, что ей нравится общаться с разными мужчинами. Она акцентировала внимание именно на дружеских отношениях. Но в последнее время Саша стала часто выезжать за периметр, а в Сеть просочились совместные фотографии девушки с Федотовым, который в свой черед строит любовь с иной девушкой на проекте.

Позже Черно решила прокомментировать свой "роман" с Александром. Она сказала, что несмотря на трудности семейной жизни она все еще состоит в браке с Иосифом Оганесяном. При этом она отметила, что Федотов для нее не только слишком молод, но тоже находится в отношениях.