Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и остались актерами одной роли.

Игорь Красавин, «Не покидай…».

В нем Красин сыграл принца Патрика. Роль сделала его знаменитым. Правда, артист не захотел продолжать актерскую карьеру. Он отучился на инженера, устроившись на работу в строительную компанию.

Борис Быстров, «Волшебная лампа Аладдина».



Борис сыграл главную роль в советской экранизации сказки об Аладдине и его лампе. Фильм сделал его узнаваемым. Он продолжал сниматься, хотя новые работы не имели успеха. Позже Быстров переключился на театр, много времени занимался озвучкой.

Игорь Лях, «Любовь и голуби».

В ленте Владимира Меньшова он сыграл сына главных героев. Игорь полюбился зрителям. После популярности у него было много новых предложений, однако все последующие работы остались незаметными для зрителя.

Александр Михайлов, «Формула любви».

В картине Марка Захарова актер сыграл молодого дворянина из глубинки. У него остановился на постой граф Калиостро со свитой. После выхода проекта на экраны Михайлов работал немного в театре, но в итоге занялся духовной музыкой.







