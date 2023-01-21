Волочкова рассказала, почему тяжелобольной Басков перестал появляться на публике

Экс-прима Большого театра вчера, 20 января, отметила свой день рождения. Скандальная балерина устроила громкое торжество с родными, друзьями и коллегами из шоу-бизнеса. При этом знаменитая блондинка призналась, почему ее хорошего друга Николая Баскова не будет на празднике.

Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что у нее много дел. Танцовщица только вернулась с отдыха на Мальдивах, отдохнула, загорела.

«Очень жду Анночку Семенович, Катеньку Лель, Настю Гребенкину, Андрея Ковалева, и конечно же, Никиту Джигурду. Самым главным и самым долгожданным гостем будет моя дочь Ариша. Коля Басков к сожалению не сможет приехать. Он как раз сегодня мне позвонил и сообщил, что у него снова проблема с ногой. Отдельно с ним как-то встретимся», — пояснила балерина.



