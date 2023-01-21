Звезда фильма «Голубая лагуна» Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании

Брук Шилдс, известная ролью в «Голубой лагуне», призналась, что в молодости была изнасилована. Об этом актриса рассказала в своем документальном фильме «Прелестное Дитя: Брук Шилдс» 20 января на фестивале Sundance в Парк-Сити.

57-летняя актриса поведала, что произошел инцидент после того, как окончила Принстонский университет. На тот момент звезда кино искала работу и договорилась о встрече с мужчиной, имя которого не называет. После ужина потенциальный работодатель попросил симпатичную девушку подняться в номер и там дождаться приезда такси. Шилдс согласилась.

Сперва Брук была в комнате одна, но затем ворвался мужчина, будучи обнаженным, совершив насильственные действия сексуального характера.

«Я боялась, что он меня задушит или что-то в этом роде, поэтому не боролась особо. Я оцепенела. Мне казалось, что слова «нет» достаточно. В моей голове была лишь одна мысль: «Останься в живых и убирайся». Я отключилась от происходящего, затем спустилась на лифте, вызвала такси. проплакала всю дорогу до квартиры друга», — вспоминает знаменитость.