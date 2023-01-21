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Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк хотел быть на равных с Жигуновым и Заворотнюк

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Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк хотел быть на равных с Жигуновым и Заворотнюк
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Фото из открытых источников

Актер Павел Сердюк, известный по роли Дениса Шаталина в «Моей прекрасной няне», рассказал о съемках в комедийном сериале. Принять участие в фильме ему предложили в 14-летнем возрасте, сейчас ему 32 года. В интервью актер признался, что в 16 лет он уже купил квартиру в Подмосковье, машину, дачу.

Изначально зарабатывал 50 долларов в день. У моего папы была зарплата 25 тысяч рублей в месяц. Потом дело дошло до четырехзначных цифр. Жигунов мне говорил, что получают так заслуженные артисты. Я думал, что завысил цену, хотя понимал, что создатели не смогут меня заменить... они на этом заработали больше, чем мы.

Сердюк вспомнил, что был единственным, кто разговаривал с режиссерами и актерами на «ты», с Сергеем Жигуновым в том числе. На съемочной площадке с коллегами у него сложились дружеские отношения. Больше всего он подружился именно с Жигуновым.

Был единственным, кто разговаривал со всеми на «ты». Хотя Любови Полищук не позволял сказать «ты». Дело не в возрасте. Она женщина, заслуженная артистка СССР. Мне делали замечания... Но считал, что мы все пришли делать одно взрослое дело, тогда давайте будем на равных.

 

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