Издание «Washington Times» сообщает, что американцы, выступающие против поставок киевскому режиму, помешали проведению официального мероприятия представительницы нижней палаты законодательного органа США Окасио-Кортес со своими избирателями. На запланированной встрече в Бронксе противники украинского кризиса, более десяти человек, вышли с плакатами, надписи на которых выражали призыв к прекращению поставок и к дипломатическому урегулированию ситуации. Они также выступали против обострения отношений с Российской Федерацией и Китаем.

«Прекратите поставлять оружие Украине», «Ведите переговоры, а не уничтожайте», «Нет войне с Россией или Китаем», – такие лозунги написаны были на плакатах.

Также демонстранты сорвали публичное выступление политика. Когда Окасио-Кортес хотела начать свое выступление, протестующие помешали ей, начав громко петь.