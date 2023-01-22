Yandex.RTB

Противники украинского кризиса в США помешали встрече Окасио-Кортес с избирателями

Image 16+
Противники украинского кризиса в США помешали встрече Окасио-Кортес с избирателями
В Мире
Фото из открытых источников

Издание «Washington Times» сообщает, что американцы, выступающие против поставок киевскому режиму, помешали проведению официального мероприятия представительницы нижней палаты законодательного органа США Окасио-Кортес со своими избирателями. На запланированной встрече в Бронксе противники украинского кризиса, более десяти человек, вышли с плакатами, надписи на которых выражали призыв к прекращению поставок и к дипломатическому урегулированию ситуации. Они также выступали против обострения отношений с Российской Федерацией и Китаем. 

«Прекратите поставлять оружие Украине», «Ведите переговоры, а не уничтожайте», «Нет войне с Россией или Китаем», – такие лозунги написаны были на плакатах.

Также демонстранты сорвали публичное выступление политика. Когда Окасио-Кортес хотела начать свое выступление, протестующие помешали ей, начав громко петь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Противники украинского кризиса в США помешали встрече Окасио-Кортес с избирателями

Сегодня, 11:13

Президент Молдавии заявила об изучении вопроса о вступлении в НАТО

Вчера, 14:48

Маск подверг критике курс американских политических властей

Вчера, 09:58

Польский публицист выразил мнение о внешней политике США

20-01-2023, 20:58

Политолог Орлов прокомментировал заявление Моравецкого

20-01-2023, 12:43

Стариков провел аналогию между Зеленским и Саакашвили

19-01-2023, 19:33

Делягин выразил мнение о внутриполитической ситуации в Германии

19-01-2023, 15:13

Политолог Жарихин рассказал о ситуации с договорами РФ с Советом Европы

19-01-2023, 11:33

Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе

18-01-2023, 21:28

Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации

18-01-2023, 12:38

Клишас прокомментировал законопроект конгресса США

18-01-2023, 09:03

Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии

17-01-2023, 20:08

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

16-01-2023, 18:18

ОБСЕ сообщила, что ее руководитель планирует поездку в Киев

16-01-2023, 12:33

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

16-01-2023, 11:03

Ишингер сделал заявление об экономике ЕС

15-01-2023, 13:18

Американские эксперты выразили мнение об угрозах на международной арене

14-01-2023, 21:08

Байден и Кисида провели переговоры

14-01-2023, 09:43

Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

13-01-2023, 21:03

Орбан сделал заявление о последствиях санкций

13-01-2023, 12:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир
  • Вчера, 13:00

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • 19-01-2023, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • Вчера, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Марго Робби рассказала о съемках постельных сцен с Лео ДиКаприо
  • 19-01-2023, 20:58

Марго Робби рассказала о съемках постельных сцен с Лео ДиКаприо

Известная актриса Марго Робби рассказала, как снималась в постельных сценах с партнером Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские артисты снимались в

Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на свое плохое самочувствие
  • 19-01-2023, 18:01

Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на свое плохое самочувствие

Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • Вчера, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Новости партнеров
Новости партнеров
Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей
  • 20-01-2023, 15:59

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО
  • 20-01-2023, 17:48

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»
  • 20-01-2023, 18:11

Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что строительство хоккейного стадиона «СКА Арена»

6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет
  • 19-01-2023, 20:17

6 простых правил, которые сохранят здоровье после 30 лет

Специалисты дали несколько советов касательно того, как избежать ухудшения здоровья после 30 лет. Прежде всего, нужно обратить внимание на здоровое