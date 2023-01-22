Yandex.RTB

Макгрегор выразил мнение об урегулировании украинского кризиса

Image 16+
Макгрегор выразил мнение об урегулировании украинского кризиса
В Мире
Фото из открытых источников

Американский отставной полковник Макгрегор, занимавший ранее должность советника при руководителе военного ведомства США, сделал заявление по вопросу об урегулировании украинского кризиса и влиянии на это американских политических властей. Макгрегор считает, что, если президент Байден или те, кто за ним стоит, решат, что следует прекратить кризис,они могут позвонить руководителю киевского режима Зеленскому и дать ему соответствующий приказ.

Отставной полковник подчеркнул, что политические власти США уже выделили киевскому режиму такие большие деньги, как будто Украина входит в состав американского государства. Поэтому, считает он, представители киевского режима не обладают суверенитетом.

«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», – полагает Макгрегор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Макгрегор выразил мнение об урегулировании украинского кризиса

Сегодня, 18:18

Противники украинского кризиса в США помешали встрече Окасио-Кортес с избирателями

Сегодня, 11:13

Президент Молдавии заявила об изучении вопроса о вступлении в НАТО

Вчера, 14:48

Маск подверг критике курс американских политических властей

Вчера, 09:58

Польский публицист выразил мнение о внешней политике США

20-01-2023, 20:58

Политолог Орлов прокомментировал заявление Моравецкого

20-01-2023, 12:43

Стариков провел аналогию между Зеленским и Саакашвили

19-01-2023, 19:33

Делягин выразил мнение о внутриполитической ситуации в Германии

19-01-2023, 15:13

Политолог Жарихин рассказал о ситуации с договорами РФ с Советом Европы

19-01-2023, 11:33

Политолог Корнилов проанализировал ситуацию с участием Тихановской в форуме в Давосе

18-01-2023, 21:28

Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации

18-01-2023, 12:38

Клишас прокомментировал законопроект конгресса США

18-01-2023, 09:03

Китайские журналисты проанализировали политику США по отношению к Бразилии

17-01-2023, 20:08

Политолог Ищенко выразил мнение о целях внешней политики Польши

16-01-2023, 18:18

ОБСЕ сообщила, что ее руководитель планирует поездку в Киев

16-01-2023, 12:33

Политолог Межевич прокомментировал заявление представителя венгерского правительства

16-01-2023, 11:03

Ишингер сделал заявление об экономике ЕС

15-01-2023, 13:18

Американские эксперты выразили мнение об угрозах на международной арене

14-01-2023, 21:08

Байден и Кисида провели переговоры

14-01-2023, 09:43

Чавушоглу рассказал о намечающихся переговорах со Швецией и Финляндией

13-01-2023, 21:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • 19-01-2023, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир
  • Вчера, 13:00

Нутрициолог назвала диету, лучше всего сжигающую лишний жир

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • Вчера, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • Вчера, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ
  • 20-01-2023, 16:16

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ

Актёр РФ Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Когда данная информация только попала в СМИ, артист её всячески опровергал. Однако теперь

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями
  • 20-01-2023, 16:48

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Все давно знают пристрастие Марии Кончаловской к экспериментам, однако ее поступки не всегда получают одобрение у фанатов. Сегодня дочь Егора

Новости партнеров
Новости партнеров
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Сегодня, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • 20-01-2023, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей
  • 20-01-2023, 15:59

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО
  • 20-01-2023, 17:48

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,