Американский отставной полковник Макгрегор, занимавший ранее должность советника при руководителе военного ведомства США, сделал заявление по вопросу об урегулировании украинского кризиса и влиянии на это американских политических властей. Макгрегор считает, что, если президент Байден или те, кто за ним стоит, решат, что следует прекратить кризис,они могут позвонить руководителю киевского режима Зеленскому и дать ему соответствующий приказ.

Отставной полковник подчеркнул, что политические власти США уже выделили киевскому режиму такие большие деньги, как будто Украина входит в состав американского государства. Поэтому, считает он, представители киевского режима не обладают суверенитетом.

«Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, они поднимут трубку и сделают это немедленно, а Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», – полагает Макгрегор.