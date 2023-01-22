Блогер Валя Карнавал станет первым гостем «Вечернего Урганта» после возвращения шоу в эфиры

После длительного перерыва популярная передача "Вечерний Ургант" вновь появится на российских телеэкранах. В Сети на днях появились первые фото со съемок. Как известно, гостями шоу станет поп-король Филипп Киркоров и видеоблогер Валя Карнавал.

"Валя Карнавал, судя по фотографиям из гримерки проекта "Вечерний Ургант", станет следующим гостем программы после Филиппа Киркорова", - пишет сегодня Telegram-канал "Светские хроники".

Ранее на просторы Интренета попал снимок Филиппа, который сидел в студии передачи в диване напротив ведущего.

Хотя официального подтверждения о возвращении шоу в эфир пока что не поступало. Руководство Первого канала никак не прокомментировало эту информацию. Ни Киркоров, ни Карнавал свое участие в передаче также еще не анонсировали.