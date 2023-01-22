Дефицит социнфраструктуры в Петербурге не помешал Беглову отчитаться об инспекции школы в Шушарах

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в общеобразовательной школе № 93, расположенной в Шушарах. Однако это мероприятие носит лишь показной характер, а само учреждение не представляет для жителей города высокой ценности, отмечают журналисты.

СМИ рассказали, что градоначальник побывал в образовательном учреждении 21 января. Он заявил, что школа оснащена необходимым спецоборудованием, а все классы носят названия географических мест и областей России, чтобы дети «знакомились с нашей огромной страной».

При этом Северная столица испытывает острую нехватку дополнительных мест в детсадах и школах. Сам Беглов уже перекладывал ответственность за строительство ДОУ на застройщиков.

Но если девелоперы справлялись с поставленными перед ними задачами, то чиновники демонстрировали обратную динамику. Хуже всего ситуация обстоит в Василеостровском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Пушкинском районах, сообщают СМИ.

Сложившаяся ситуация заставляет многих горожан идти на крайние меры. Так, СМИ рассказывалио случаях со взятками, которые давали родители, чтобы устроить ребенка в образовательное учреждение. Многие инциденты закончились разбирательствами в правоохранительных органах.