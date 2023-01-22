E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в родительской квартире.

По словам одного из жителей дома, в котором и произошло старашное ЧП, тело несовершеннолетнего обнаружил его младший брат, который учится в четвертом классе. Как известно, погибший находился на домашнем обучении, поскольку у подростка были определенные проблемы со здоровьем.

По предварительной информации, причиной смерти 15-летнего мальчика послужила асфиксия. Об этом пишет свердловское интернет-издание E1.RU.

Внешних следов насилия (ссадин, синяков) на теле обнаружено не было. Проверка продолжается. Криминальная версия тоже не исключена. Опрашивают всех свидетелей. Ждем, какой вердикт следствие озвучит, - поделился жилец дома с порталом.

Добавим, что в СКР РФ пока что от любых комментариев на данную тему воздерживаются.