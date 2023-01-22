Филипп Киркоров после пластической операции стал первым гостем «Вечернего Урганта»

Поп-король Филипп Киркоров станет первым гостем популярного телевизионного шоу «Вечерний Ургант» после годового отсутствия передачи в эфирах Первого канала. Первые кадры со съемок в центре Останкино появились в Телеграм-канале «Светские хроники».

На опубликованных снимках помолодевший и похорошевший после пластической операции Филипп Бедросович сидит на диване для гостей и мило общается с телеведущим Иваном Ургантом. Все это происходило в окружении привычных декораций «Вечернего Урганта». Отмечается, что фото были сделаны со зрительского зала.

Так что Ургант в скором времени может вернутся на центральное телевидение. Хотя многие зрители сомневались до последнего в этом. Наверно, сам Иван тоже был не уверен.

Впрочем, пока что никаких официальных подтверждений или опровержений о возвращении проекта в эфир не поступало. Сам Киркоров свое участие в программе тоже не анонсировал.