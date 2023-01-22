Фото: Перенесший рак Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

Два года назад поклонники Сафроновых вздрогнули от страшной новости. Один из братьев столкнулся с серьезной болезнью — лимфомой Ходжкина.

Долгое время иллюзионист скрывал от поклонников и журналистов, что болен раком. Только когда врачи обрадовали его хорошими новостями, он решил рассказать о пройденном нелегком пути.