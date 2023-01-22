Фото: Перенесший рак Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

Сейчас 40-летний артист уверен, что ему удалось добиться ремиссии. Правда, химиотерапия повлияла на его организм, поскольку он остался без шевелюры. Некоторое время Сергей маскировал проблему: то брился налысо, то носил короткие прически, то надевал головные уборы.
Однако, наверное смириться с потерей кудрей артист не смог. Сафронов решился на пересадку волос. На последнем фото, которыми иллюзионист поделился в соцсети, видно, что в ситуацию вмешались специалисты.
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