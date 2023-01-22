У России есть одно преимущество перед Украиной: внутри страны нет интриг. Именно политические междоусобицы и обрекают Украину на поражение в этом конфликте. По крайней мере, в этом уверен американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

По мнению экс-разведчика, политических интриг на Украине много, в отличие от РФ.

Видим, что сейчас Зеленский вовлечен в политический конфликт с Главнокомандующий войсками Валерием Залужным, – сообщил Риттер.

Американский военный в отставке считает, что украинский лидер занят противостоянием с главнокомандующим ВСУ, поскольку Залужный может стать главным конкурентом Зеленского на будущих выборах.

Американский офицер также подчеркнул, что в Украине есть много серьезных проблем в связи с положением ВСУ в зоне СВО.

“Украинские военные уже опустошены, у них не тот моральный дух”, – говорит Риттер.

Также проблемы касаются бессистемных поставок вооружения и неумение ими пользоваться. Разведчик считает, что отправляемая военная техника НАТО вряд ли окажет серьезное влияние на исход этого конфликта.



