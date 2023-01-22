Марина Федункив предложила «Гранд-Опере» в Париже начинать спектакли песней «Любэ»

Российская комедийная актриса театра и кино Марина Федункив опубликовала в своей социальной сети шуточный видеоролик, в котором она предложила парижскому театру «Гранд-Опера» начинать, а также завершать спектакли копмозицией группы «Любэ».

«Видали, Гранд-Опера. Вот люди сколько живут, а знать не знаю, что для них у нас есть песня написана. Вот эта: «Да, пожелай ты им ни пуха ни пера, прорвемся! — ответит опера», — говорит в кадре Федункив.

При этом комикесса на видео стоит напротив театра. Затем артистка пародирует пение оперных певцов, отмечая при этом:

«Кому это нужно? Лучше эту с задором! Пойду им там расскажу».

К слову, в первых числах января на телеканале ТНТ стартовал комедийный телесериал «Кафе Куба». Марина сыграла в нем главную роль.