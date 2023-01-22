Михаил Шац в грубой форме высказался об актере «33 квадратных метров» Андрее Бочарове

Юмористическое шоу «33 квадратных метра» выходило на российском телевидении в конце 90-х. Татьяну Лазареву*, Михаила Шаца* и Андрея Бочарова связывало многолетнее сотрудничество в рамках программы «О.С.П.-студия». В другом проекте «33 квадратных метра» артисты также вместе снимались. Андрей сыграл сына-подростка Татьяны, а Михаил — соседа.

Звезды всегда близко общались после съемок, но их дружба прервалась из-за различных политических взглядов. Шац рассуждает, что подобные расколы наблюдают в любой ячейке общества, в том числе в семьях, где молодое поколение старшее не понимает.

Нелестные слова Шаца о Бочарове связаны с личным конфликтом юмористов. Как говорит Михаил, Андрей жестко прошелся по нему и Татьяне в своем микроблоге. Он супругов назвал предателями РФ, обвинив Шаца в алкогольной зависимости.

В свой черед Шац был возмущен таким поведением. Комик уверяет, что его экс-коллега нагло врет. Михаил «экранного сынулю» назвал нецензурным словом, подчеркнув, что больше никогда в жизни не подаст ему руки.

* Признан иноагентом в России