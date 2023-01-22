МК: 76-летняя артистка Клара Новикова похвасталась романом с новым молодым возлюбленным

МК пишет, что 76-летняя Клара Новикова похвасталась романом с новый избранником. Об этом певица публично сообщила на своем творческом вечере в Москве.

Как рассказала артистка, у нее в жизни было много достойных мужчин, но сейчас есть молодой человек, которого воспитывает. Зрителей откровение любимицы поразило, но они решили ее поддержать аплодисментами.

"У меня было много достойных мужчин, если честно. Почему нет? У меня сейчас есть молодой! Я его воспитываю. А что? Муж – это не тот, которого родила, а которого себе воспитала. Я воспитываю", — заявила Клара Борисовна.

Новикова добавила, что ей очень не нравятся порой косые взгляды со стороны общественности из-за разницы в возрасте с любовником. Некоторые прямо при ее молодом человеке спрашивают у нее пенсионное удостоверение. Как заверила исполнительница, в третьей раз в ЗАГС она не собирается, поскольку ее полностью устраивают отношения без штампа в паспорте.