МК: Певица Алла Пугачева начала учить иврит и ищет новое жилье в Израиле

«МК» узнало подробности того, как устроилась на новом месте Алла Пугачева, где сейчас учатся дети. Выяснилось, что артистка живет в доме брата супруга в Кесарии, в так называемой «израильской Рублевке».

Также известно, что для Лизы и Гарри Галкины сделали исключение и зачислили двойняшек в школу после начала занятий. Сейчас наследники Примадонны ходят в частную русско-еврейскую школу в 30 минутах езды от дома. Большая часть уроков ведется на русском языке. При этом ходят слухи, что певица хочет перевести своих детей в частную французскую школу.

Также удалось выяснить, что год обучения в израильской частной школе стоит около 600 тысяч рублей. Сейчас Пугачева вместе с детьми учат иврит при помощи репетиторов.

Также Алла Борисовна желает купить новый дом в Израиле. С декабря 73-летняя звезда активно занимается этим вопросом. Впрочем, для этого она намерена продать дачу в Истре или одну из квартир мужа в Москве.