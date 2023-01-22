«Мои одноклассники выглядели совсем не так»: фото дочери миллиардера Худякова — вы не поверите, что ей всего 16 лет

Дочь клипмейкера Павла Худякова с детства занимается бальными танцами. В копилке Антонины много наград за на международные турниры. Увлечение девушки влияет на ее вкусы в одежде. 16-летний подросток любит демонстрировать совершенно недетские наряды.

За жизнью наследницы миллиардера в соцсетях следят более 1 миллиона подписчиков. В 7 лет она завела личную страницу, а уже через два года сама начала выкладывать фото. На кадрах Тоня позирует в дорогих нарядах в дорогих местах. Недавно дочь Худякова подверглась критике, так как отправилась на отдых с Александром Кокориным, который ее в два раза старше. Тогда же появились слухи об романе.

Одни осуждают девушку за откровенные наряды, а другие восхищаются ее красотой.

«Я понимаю все, но для 16 лет это кажется перебор»,

«Слишком быстро повзрослела милая девочка»,

«Почему я и одноклассники выглядели не так»,

«Грудь огромная как для 16 лет, неужели сделала», - пишут подписчики.