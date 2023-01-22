Начались съемки нового сезона телевизионного проекта «Вечерний Ургант» на Первом канале

Популярная передача "Вечерний Ургант", по всей видимости, все-таки совсем скоро вернется на российские экраны. Уже ведутся съемки нового сезона телевизионного проекта.

Кадры из студии сегодня появились в Сети. Одним из первых героев телешоу станет поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Певец появился в гостях у Урганта в полосатом костюме. Также были опубликованы фотографии из гримерки. На снимках предстала звезда Tik Tok, видеоблогерша Валя Карнавал.

Сам Иван пока что никак не прокомментировал возвращение своей вечерней программы. Хранят молчание на Первом канале, где проект выходил в эфир до конца февраля минувшего года.

Напомним, что еще в мае 2022 года на Первом закрытие "Вечернего Урганта" всячески опровергали.