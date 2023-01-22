Николай Расторгуев заявил, что песня SHAMAN «Встанем» является гимном СВО РФ на фронте

Лидер знаменитой рок-группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил о том, что патриотическая песня исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова) под названием "Встанем" является гимном СВО ВС РФ для ребят на фронте. Такое заявление музыкант сделал в беседе с журналистами.

"На мой взгляд, гимном спецоперации РФ сегодня можно считать композицию певца Шамана "Встанем", которая как никакая другая отражает моральный дух российских военных", — заявил артист.

Николай Расторгуев, неоднократно выступающий перед раненными военнослужащими, также подчеркнул, что на фронте в настоящее время очень востребованы не только современные патриотические хиты, но и треки военных лет, которые российские бойцы слушают с большим удовольствием.

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