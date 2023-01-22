Оксана Самойлова пожаловалась на сложности в воспитании 2-летнего сына

Супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова сегодня в своих социальных сетях пожаловалась поклонникам на воспитание единственного сына. Давиду не так давно исполнилось два годика. Но он успел доставить своим звездным родителям немало хлопот.

Как призналась девушка в микроблоге, у маленького наследника начался какой-то "кризис трех лет". Оксана отметила, что мальчик часто начал без причин капризничать и отказываться делать что-то. Также он постоянно устраивает страшные истерики. По словам Самойловой, теперь сыну даже вода кажется слишком мокрой.

Стоит напомнить, что Давид стал четвертым ребенком в семье блогера и исполнителя. При этом мальчика пара ждала достаточно долго. Ранее у знаменитых супругов рождались только девочки. Теперь родители стараются баловать Давида, а также обеспечить малышу счастливое беззаботное детство.