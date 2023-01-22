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«Под утро я отключилась»: растрепанная жена Петросяна в отчаянии обратилась к своим подписчикам

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«Под утро я отключилась»: растрепанная жена Петросяна в отчаянии обратилась к своим подписчикам
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Фото из открытых источников
Не успела Татьяна Брухунова вместе с Евгением Петросяном вернуться с заслуженного отдыха с теплых краев, как дома ее поджидала неожиданная неприятность. Как оказалось, заболел их с юмористом сын - маленький Ваган.
Это буквально выбило молодую мать из колеи. Дело в том, что наследник Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой растет довольно крепким мальчиком. За свои три года малыш заболел всего лишь третий раз.
Бруханова не могла спать всю ночь, поскольку температурау наследника быстро повышалась. По словам женщины, провалиться в сон удалось под утро. В результате жена комика проспала и везде опоздала. 
"Под утро я просто отключилась. Сегодня все планы разлетелись. Я забыла, зачем сюда пришла", - эмоционально обратилась жена юмориста к фанатам в соцсети.
Однако есть надежда, что худшее осталось позади, а маленький Ваган сейчас находится на пути к выздоровлению. По крайней мере, на это Татьяна искренне надеялась в оставленном комментарии.
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