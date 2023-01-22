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Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

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Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
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Фото из открытых источников

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила интернет-пользователей. У ведущих запланировано совместное мероприятие. Место в VIP зоне предполагает две бутылки «Просекко», бутылку вина, ассорти сыров, мясные деликатесы и фрукты на шесть человек.

О подробностях выступления 88-летний Познер рассказал журналистам МК.

Это будет вечер для всех тех, кто придет. Не знаю даже, как их назвать. Есть люди, которые живут не в России давно, есть и те, кто недавно приехал туда. В этом смысле я их не разделяю.

Мероприятие по дате практически совпадает с годовщиной начала СВО. На вопрос репортера, значит ли это, что Владимир прерывает свое молчание как журналист, он ответил:

Нет. Это совсем не значит.
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