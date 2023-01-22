«Про меня ни слова. Аудитория хейтеров!»: Егор Крид в детском шоу «Голос» страдает от отсутствия любви публики

В эфире Первого канала продолжается новый сезон вокального шоу «Голос.Дети». Накануне прошел заключительный этап слепых прослушиваний. Теперь всех участников ждет этап навылет.

Поразил зрителей 13-летний Андрей Емелин. Парень, который спел хит Jamiroquai, вынудил МакSим, Басту, Егора Крида нажать кнопку. MакSим подчеркнула, что участник вдохновлялся творчеством Басты, а ростовский рэпер с ней согласился. Но отправился Андрей в команду Егора, который в этот вечер остался недоволен реакцией аудитории, не совпадающей с его ощущениями.

Еще одным запоминающимся выступлением стал номер 13-летней Марианны Айрапетянц, которая взяла сложную и редкую джазовую песню. Крид начал зазывать вокалистку к себе в команду, а публика начала скандировать имена МакSим и Басты. Тогда Егор взорвался.

Про меня вообще ни слова не кричат. Аудитория хейтеров, - отметил Крид.

Это у тебя такой стиль? Это все эти хейтеры. Они должны быть, чтобы делать мое сердце еще более разбитым, - подколол Баста коллегу.



