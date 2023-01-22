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Режиссеру документальных фильмов о Донбассе Александре Франк отказали в прокате в РФ

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Режиссеру документальных фильмов о Донбассе Александре Франк отказали в прокате в РФ
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Фото из открытых источников

Российские прокатчики отклонили документальный фильм российского кинорежиссера Александры Франк "Он + Она", который, как сообщается, рассказывает о разных семейных парах, сумевших сохранить любовь, несмотря на сложные жизненные обстоятельства.

По заявлению самой Франк, дистрибьюторы ее фильм считают «флопом». Они отказываются показывать картину на больших экранах. Прокатчики «уверены, что зрителям не нужны подобные киноленты».

Бюджет фильма — 23 миллиона рублей. Но, по словам дистрибьюторов, даже с такой суммой мой проект не окупится в прокате, — пожаловался Александра подписчикам своей соцсети.

Отметим, что после начала спецоперации режиссер отправилась на Донбасс. Она собрала необходимый материал для фильма. Также Франк снимала такие документальные проекты как «Лица Донбасса», «Донбасс. Путь домой».

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