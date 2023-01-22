Сменила три наряда и заставила убрать все телефоны: как прошел концерт Бейонсе в самом дорогом отеле на планете

Бейонсе приняла участие в ярком шоу на открытии самого дорогого отеля Дубая — Atlantis The Royal Hotel. Организаторы мероприятия старались скрыть прибытие звезды мирового масштаба, но это им не удалось.

Несмотря на то, что зрителям было запрещено снимать, в Сети появились фото и видео с выступления. На кадрах видно, что получилось представление действительно грандиозным. Певица меняла один за другим сценический образ, появившись то в роскошном красном платье, то в желтом костюме с перьями. А вместе с артисткой на огромной сцене выступил танцевальный коллектив, тоже облаченный в удивительные наряды. Кроме того, впечатляют меры безопасности, которые были приняты в связи с приездом знаменитости.