StarHit об израильских буднях Пугачевой — быт налажен, дети в школе, в планах покупка нового дома

Примадонна, похоже, окончательно освоилась в Израиле. По информации инсайдеров, Пугачева уже наладила быт, обеспечила детям образование, хочет приобрести жилье посолиднее.

Алла Борисовна, осенью забрав документы Лизы и Гарри из московской гимназии, уехала в Израиль. Там она устроила близнецов в частную русско-еврейскую школу, за которую платит 600 тыс. рублей ежегодно. Детей в учебное заведение возит водитель, это примерно 30 минут от места проживания.

Пугачева с самого начала обосновалась в Кесарии, где расположены самые дорогие особняки и виллы. Но поговаривают, что Алла с Максимом желают переехать из райского местечка, поэтому сейчас подыскивают новый дом. А еще супруги и их дети усиленно учат иврит. Они берут уроки у преподавателей.

По всей видимости, Пугачева и Галкин окончательно осели в теплой стране, а своего будущего в РФ не видят.