StarHit: Виктория Романец и ее младшая сестра соревнуются в походах к косметологу и в размере губ

33-летняя Виктория Романец не скрывает того, что часто заглядывает в кабинет косметолога. Недавно она поделилась снимками из клиники, на которых специалист со шприцом улучшает ее внешний вид.

«Продолжаем делать курс увлажнения шеи, еще записалась на увеличение губ», — говорила девушка.

Впрочем, ее младшая сестра ничем не уступает экс-звезде Дома-2. С 19 лет она увлекается уколами красоты. Антонина Власюк уже исправила скулы и активно применяет филлеры, пишет StarHit. Пользователи заметили, что родственницы устраивают настоящие соревнования — у кого губы стали больше и пухлее.

Напомним, что Виктория поработала с мастерами не только над своим лицом. Летом Романец легла под нож хирурга, снова исправив бюст. Дело в том, что эффект от предыдущих вмешательств сошел на нет. Также брюнетка три раза прибегала к ринопластике. Из-за несоблюдений рекомендаций врача у нее начались осложнения.



