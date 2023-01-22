Уже известны детали «Аватара-3» Джеймса Кэмерона и дата выхода фильма

Джеймс Кэмерон анонсировал выход третьей части «Аватара» в декабре 2024 года. Также стало известно о некоторых новых деталях продолжения популярной киноэпопеи.

Так, в новом сезоне появятся антагонисты мирных на`ви — это злые «люди пепла» либо племя огненных на`ви. Их вождем будет Варанг, исполнит которую внучка Чарли Чаплина Уна. К слову, Варанг заняла свое место в «Аватаре-2».

К тому, в третьей части фильма зритель познакомится с другими кланами Пандоры, а также увидит еще больше необычных уголков планеты. Продолжится линия детей Джейка и Нейтири в отличие от Джейка. Поговаривают, его в новых сериях не будет.

Полковник Куоритч станет птицей Фениксом, возрождаясь в каждой из серий, даже несмотря на то что погибает в первом фильме. Кинорежиссер планирует в сюжетную линию его вводить в качестве основного злодея. Правда, как он собирается сделать это, неизвестно. Но он намекнул, что Куоритч будет возникать в неожиданных местах.

В «Аватара-3» практически все события развернутся под водой. Рабочее название картины — «Носитель семени». Снималась она одновременно со второй серией для того, чтобы младшие исполнители главных ролей не успели вырасти. Это значит, что временного скачка в сюжете не ожидается.