В четвертой части фильма «Аватар» телезрителям покажут Землю

Продюсер фильмов «Аватар» Джон Ландау продолжает делиться с общественностью крупицами информации о будущих частях франшизы. На этот раз звезда затронул четвертую часть, события которой перенесутся на Землю.

Впервые телезрители увидят родину «небесных людей», которая умирает от своих жителей.

Земля сильно страдает от перенаселения и истощения природных ресурсов, поэтому это усложняет жизнь самих землян. Мы не хотим мрачную картину рисовать, куда катится мир. Эти фильмы несут идею, что мы можем всегда сменить курс, - отметил продюсер.

Фанатов ждет еще много интересных событий на Пандоре в «Аватар 3». В частности, зрителям представят два новых народа На'ви. Одним станут пепельные люди, которые являются не самыми добрыми представителями расы.

Добавим, что съемки триквела завершены. Премьера запланирована на 20 декабря 2024 года. Четвертая часть выйдет в 2026 году, а финал этой истории ожидают не ранее 2028 года.