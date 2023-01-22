Участник «Своей игры» Анатолий Вассерман рассказал о сделке из диких 90-х годов

Анатолий Вассерман рассказал о сделке, которую провернули в дикие 90-е.

Депутатам ГД планируют показать фильм "Чебурашка" 25 января в Малом зале. Впрочем, как рассказал депутат, пока что он скептически относится к этой идее. Во-первых, не точно, что показ состоится, а, во-вторых, у него может не хватить времени, чтобы посмотреть кинофильм.

В целом Вассерман понимает, почему депутатам решили показать картину. Она действительно получилась кассовой успешной. Но главный персонаж не напоминает советского предшественника. И политик предположил, почему так могло произойти.

Права на советского Чебурашку были проданы японцам в 90-е. И авторы фильма посчитали, что у них могут быть сложности, если воспользуются каноничным дизайном персонажа, - заявил Вассерман.

Депутат Госдумы добавил, что новый Чебурашка тоже получился милым. В завершение он признался, что очень редко смотрит кино, ведь ему трудно находить на это свободное время.