Политолог Марков обсудил вопрос о положении Турции в НАТО

Политолог Марков обсудил вопрос о статусе Турции в блоке НАТО. Официальная Анкара блокирует изучение заявок политических властей Швеции и Финляндии на вступление в этот военный альянс. Какие решения в связи с этим может принять руководство НАТО, обсудил Марков. Он полагает, что один из вариантов – это изменение статуса Турции в блоке, то есть «заморозка» ее участия, при которой политические власти государства не будут пользоваться всеми юридическими правами члена НАТО, в том числе по запрещению другим государства вступить в альянс.

Марков отметил, что по похожему сценарию поступило политическое руководство Совета Европы по отношению к Российской Федерации: ее не исключили из этой организации, но «заморозили» ее участие в объединении.

«Как Россия, например, не исключена из Совета Европы, но участие нашей страны во всех мероприятиях Совета Европы заморожено. По такому сценарию они могут поступить и в НАТО», – отметил Марков.