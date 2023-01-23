Александр Шоуа в последний раз высказался об экс-коллеге по группе «Непара» Виктории Талышинской

Солист "Непары" Александр Шоуа стал героем подкаста "НеДудь", посвященного звездам из 2000-х. Певец решил сказать несколько слов в адрес экс-коллеги Виктории Талышинской. Но на этот раз от неожиданно прозвучали добрые слова.

"Она классная девчонка. Пусть это станет основой того, что говорю. У нее получается многое (в настоящее время Виктория является солисткой дуэта "2 ОКеана"). Единственное, что у нее так и не получилось, выстроить хорошие отношения с теми, кто жил ее жизнью", - сказал Шоуа.

Напомним, что дуэт распался в 2019 году. Участники коллектива занялись сольными проектами. Через год Александр захотел возродить дуэт, выкупив у продюсера права на песни и сам бренд. Талышинская также пыталась это сделать, хотя не получилось. Из-за этого экс-коллег теперь натянутые отношения.