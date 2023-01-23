Автор известного хита «333» Александр Ванюшкин назвал певца SHAMAN молодцом

Александр Ванюшкин, подполковник спецназа ФСИН в отставке, автор хита «333», который стал за эти дни неофициальным гимном СВО, в беседе с журналистами поделился своим мнением о певце SHAMAN.

«Он молодец, я поддерживаю его. Хорошо, что среди молодежи появляются такие люди, которые исполняют патриотические песни. Композиции у него хорошие, мне очень нравится песня «Встанем», — отметил Ванюшкин.

Напомним, что Александр написал фронтовую песню «333». Название этого трека на языке военных значит команду «Огонь!». Фронтовая песня стала настоящим хитом, неофициальным гимном СВО, который поют все мобилизованные.

Ранее певец SHAMAN представил свою версию гимна Российской Федерации. Ярослав Дронов опубликовал хит 12 декабря 2022 года, в День Конституции России.