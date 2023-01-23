Цирковое шоу в Монте-Карло: Попытка обойтись без России провалилась под русский марш «Прощание славянки»

В Монте-Карло проходит Международный цирковой фестиваль. Русские циркачи там оказались не нужны. Организаторы отказались приглашать артистов из РФ.

В Монте-Карло при этом зашли дальше некуда. Они предложили президенту Украины записать видеообращение с приветствием всех участников фестиваля. Заодно они пригласили много украинских артистов. Но, видимо, что-то пошло не так.

"Друзья, пребываю в небольшом шоке… В настоящее время в Монте-Карло идет гала-шоу Международного циркового фестиваля… Самой большой делегацией является делегация с Украины, флаг России и вовсе убрали на церемонии открытия. А военный оркестр княжества, который играет до начала грандиозного гала-шоу, решил почему-то исполнить марш "Прощание славянки", - остался впечатлён Эдгард Запашный.

Пока неизвестно, был ли устроен перформанс с исполнением русского марша кем-то из доброжелателей среди музыкантов маленькой страны либо все вышло совершенно случайно.