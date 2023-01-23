Фигуристка РФ Камила Валиева впервые высказалась о своем допинг-скандале на турнире в Москве

Российская знаменитая фигуристка Камила Валиева впервые решила высказаться о своем допинг-скандале на турнире в Москве. Об этом пишет Sport24.

Камила на Олимпиаде в Пекине оказалась в самом центре громкого допинг-скандала. Более полугода фанаты спортсменки ожидали решения РУСАДА. В конечном итоге звезду отечественного фигурного катания оправдали.

Все это время Валиева отказывалась давать комментарии, касающиеся данного вопроса. После Кубка Первого канала, который состоялся в Москве, фигуристка пообщалась с репортерами, которые спросили спортсменку о ее реакции на оправдание в допинг-деле.

Про разбирательство не говорила. А про оправдание что-то можешь сказать? Ты довольна?

Конечно же, я довольна. Чемпионат России проходит каждый год. Это все, что могу сказать.