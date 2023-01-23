«Голливуд» для «старой калоши»: великий режиссер Александров и его любовь — Орлова

Григорий Александров являлся культовым советским режиссером в 20-40-е прошлого века. Мужчина работал с Сергеем Эйзенштейном, снял такие кинофильмы как«Весна», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Нашлось в жизни режиссера место для большой любви.

Избранницей Александрова стала Любовь Орлова, которую он и сделал настоящей звездой советского кино. Познакомилась пара, когда Григорий искал артистку для своей картины на основе музыкальной передачи Леонида Утесова. Орловой было далеко за 30, хотя играть предстояло 18-летнюю девушку. Поговаривали, что Утесов называл актрису «старой калошей».

30-40-е в советском кино были звездным временем для Александрова и Орловой. Именно супружеский тандем (поженились они сразу после выхода «Веселых ребят») пользовался странным авторитетом среди коллег и властей.

В 50-е после ряда неудач режиссер продолжил снимать, однако это было уже «партийное» кино. Последние годы семью на себе тянула Любовь. Хотя скопить состояние за столько лет плодотворной работы звезды успели. У них есть миллионные накопления и дача во Внуково, которая обустроена в самых лучших традициях Голливуда.



