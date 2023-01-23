Иван Ургант опроверг слухи о скором возвращении в эфир шоу «Вечерний Ургант»

Иван Ургант впервые решил прокомментировать информацию о съемках якобы нового сезона телешоу «Вечерний Ургант». По словам шоумена, фото, активно распространяемые в Телеграм-каналах и СМИ, не имеют никакого отношения к перезапуску передачи.

«То, что опубликовали некоторые Телеграм-каналы, является съемками неизвестного происхождения. Человек, похожий на меня, говорит с человеком, который совершенно непохож на Филиппа Киркорова. Могу лишь подтвердить, что, когда перерыв завершится, мы ждем в студии Филиппа и Валентину. Как только будет дата выхода шоу в эфир, мы опубликуем информацию в Телеграме Яны Поплавской», —сказал ведущий.

Напомним, ранее в Сети появились снимки Урганта с Киркоровым и Карнавал. Многие тогда предположили, что фото были сделаны в студии «Вечернего Урганта». Предположительно, эти кадры могли быть сделаны на концерте в Дубае.