Экс-солист Mband рассказал о работе с Лазаревым, Меладзе на шоу «Хочу к Меладзе»

Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита Киоссе.

Парень вспоминает, что сложнее всего ему было пройти кастинг, но удача ему улыбнулась. Молодой певец прошел отборочный тур и попал в команду Сергея Лазарева. Позже выяснилось, что артист будет относиться к молодому человеку лояльнее других из-за отцовских чувств.

Меладзе также относился к юной звезде с трепетом. Композитор запомнил подающего надежды Никиту еще из украинской версии программы «Голос. Дети».

Киоссе также раскрыл закулисные тайны шоу «Хочу к Меладзе». По словам исполнителя, некоторые истории участников были приукрашены лишь для того, чтобы разжалобить зрителей. Кроме того, не всегда жюри реагировало на номера так, как это показывали публике.