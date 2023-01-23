Yandex.RTB

Экс-солист Mband рассказал о работе с Лазаревым, Меладзе на шоу «Хочу к Меладзе»

Image 16+
Экс-солист Mband рассказал о работе с Лазаревым, Меладзе на шоу «Хочу к Меладзе»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита Киоссе.

Парень вспоминает, что сложнее всего ему было пройти кастинг, но удача ему улыбнулась. Молодой певец прошел отборочный тур и попал в команду Сергея Лазарева. Позже выяснилось, что артист будет относиться к молодому человеку лояльнее других из-за отцовских чувств.

Меладзе также относился к юной звезде с трепетом. Композитор запомнил подающего надежды Никиту еще из украинской версии программы «Голос. Дети».

Киоссе также раскрыл закулисные тайны шоу «Хочу к Меладзе». По словам исполнителя, некоторые истории участников были приукрашены лишь для того, чтобы разжалобить зрителей. Кроме того, не всегда жюри реагировало на номера так, как это показывали публике.

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Голливуд» для «старой калоши»: великий режиссер Александров и его любовь — Орлова

Сегодня, 10:00

Цирковое шоу в Монте-Карло: Попытка обойтись без России провалилась под русский марш «Прощание славянки»

Сегодня, 09:00

Фигуристка РФ Камила Валиева впервые высказалась о своем допинг-скандале на турнире в Москве

Сегодня, 08:48

Помощница Якубовича Агафошина объяснила удаление выступления певца Прохора Шаляпина с «Поля чудес»

Сегодня, 08:27

Экс-солист Mband рассказал о работе с Лазаревым, Меладзе на шоу «Хочу к Меладзе»

Сегодня, 08:19

Фото: Перенесший рак Сергей Сафронов сделал операцию по пересадке волос

Вчера, 20:44

Уже известны детали «Аватара-3» Джеймса Кэмерона и дата выхода фильма

Вчера, 20:31

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Вчера, 20:26

МК: 76-летняя артистка Клара Новикова похвасталась романом с новым молодым возлюбленным

Вчера, 20:15

Сменила три наряда и заставила убрать все телефоны: как прошел концерт Бейонсе в самом дорогом отеле на планете

Вчера, 19:03

«Про меня ни слова. Аудитория хейтеров!»: Егор Крид в детском шоу «Голос» страдает от отсутствия любви публики

Вчера, 18:58

Режиссеру документальных фильмов о Донбассе Александре Франк отказали в прокате в РФ

Вчера, 18:49

Начались съемки нового сезона телевизионного проекта «Вечерний Ургант» на Первом канале

Вчера, 18:43

НТВ: Инна Чурикова незадолго до своей смерти просила директора театра «не списывать» ее

Вчера, 15:45

StarHit об израильских буднях примадонны Пугачевой — быт налажен, дети в школе, в планах покупка дома

Вчера, 15:37

МК: Певица Алла Пугачева начала учить иврит и ищет новое жилье в Израиле

Вчера, 15:31

«Под утро я отключилась»: растрепанная жена Петросяна в отчаянии обратилась к своим подписчикам

Вчера, 15:21

Оксана Самойлова пожаловалась на сложности в воспитании 2-летнего сына

Вчера, 15:15

«Мои одноклассники выглядели совсем не так»: фото дочери миллиардера Худякова — вы не поверите, что ей всего 16 лет

Вчера, 15:01

StarHit: Виктория Романец и ее младшая сестра соревнуются в походах к косметологу и в размере губ

Вчера, 14:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом
  • Вчера, 19:13

E1.RU: Стало известно, как погиб школьник в квартире под Екатеринбургом

Стала известна предварительная причина смерти старшеклассника в Верхней Пышме, под Екатеринбургом. Тело школьника было обнаружено на Урале в

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю
  • Вчера, 19:34

Danas: эти четыре продукта нужно есть хотя бы один раз в неделю

Пища, которую мы употребляем, влияет на состояние здоровья. Поэтому нужно следить за рационом и выбирать продукты, которые принесут пользу организму.

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
  • Вчера, 19:20

Медики дали свердловчанам рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

Свердловские медики дали рекомендации гражданам по соблюдению мер профилактики из-за стремительного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. По

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли
  • 21-01-2023, 17:30

Сыграть принца и уйти в строители: как сложилась судьба советских киноактеров одной роли

В актерской профессии успех зависит от удачи. Даже главная роль в фильме не гарантирует дальнейший успех. Предлагаем подборку артистов, которые так и

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями
  • 20-01-2023, 16:48

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Все давно знают пристрастие Марии Кончаловской к экспериментам, однако ее поступки не всегда получают одобрение у фанатов. Сегодня дочь Егора

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом
  • Вчера, 20:26

Познер рассказал о предстоящем скандальном выступлении на Кипре с шоуменом Ургантом

Известные российские телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер День защитника Отечества встретят на Кипре. Эта новость буквально взбудоражила

Новости партнеров
Новости партнеров
Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли
  • 21-01-2023, 20:31

Онколог Батухтина: Долго не заживающий герпес может быть тревожным симптомом опухоли

Симптомы герпеса должны исчезнуть в течение одной-двух недель, а при использовании противовирусных препаратов — быстрее. Но хронические незаживающие

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • 20-01-2023, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей
  • 20-01-2023, 15:59

Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО
  • 20-01-2023, 17:48

Близ подмосковной резиденции Путина заметили развернутый комплекс ПВО

Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,