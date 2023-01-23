Юлия Проскурякова призналась, что плакала из-за развода Игоря Николаева и Наташи Королевой

Несколько десятков лет назад в отечественном шоу-бизнесе одной из самых красивых пар считался союз композитора Игоря Николаева и исполнительницы Наташи Королевой. Брак знаменитостей не выдержал многих трудностей, поэтому пара распалась в начале 2000-тысячных годов.

Тогда все фанаты знаменитостей сильно переживали и грустили из-за разрыва звезд. Нынешняя жена Игоря Николаева рассказала о чувствах, которые она испытала во время расставания главной пары шоу-бизнеса России.

Я плакала тоже! Правда, тогда мне было чуть меньше лет.

Стоит напомнить, что в браке с Наташей Королевой музыкант был с 1992 года до 2001 г. Лишь спустя 9 лет, в 2010 году Николаев начал строить новую жизнь с Проскуряковой. Сейчас их союз является достаточно крепким.